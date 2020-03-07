Президент Швейцарии Президент Швейцарии собирается оригинально отпраздновать 60-летний юбилей планиурет оригинально отметить свой 60 день рождения. Она хочет отпраздновать с теми людьми, которые родились с ней в один день, сообщает издание «Вокруг света».

Все, кто хочет отпраздновать вместе с президентом, должны пройти регистрацию на сайте главы державы и предоставить копию паспорта.

Симонетта Соммаруга отмечает свой юбилей 14 мая. По данным журналистов, в 1960 году в Швейцарии родилось 94 372 человека. Согласно подсчетам, среднее число гостей может превысить 260 человек.

Как именно будет проходить празднование пока неизвестно.

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