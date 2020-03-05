В СМИ появились неподтвержденные слухи о том, что наследный принц Абу-Даби (ОАЭ) Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян заразился коронавирусом.

Как сообщает арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на американского исследователя и журналиста на Ближнем востоке Карен Энн Кэрил, принца заметили во время его транспортировки из дворца в больницу. В СМИ уверены, что COVID-19 принцу мог передать дворцовый работник с Филиппин.

В ОАЭ уже объявили о закрытии всех учебных заведений на четыре недели, чтобы предотвратить распространение вируса. Министерство образования объявило об этом после того, как стало известно, что зараженными оказался 21 человек. Из них пока пять пациентов выздоровели.

Minval.az