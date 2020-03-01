Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом.

Плату за проезд отменили с 29 февраля. Для поездки на трамвае, поезде или автобусе билеты больше не нужны, однако надо иметь при себе удостоверяющий личность документ. Отмечается, что автоматы с билетами уже убрали с трамвайной линии. платным останется только проезд в первом классе, передает портал «Лента.ру».

Общественный транспорт в стране сделали бесплатным с целью снизить количество автомобилей на дорогах страны. По подсчетам издания, около 60 процентов работников в стране передвигаются на личном автотранспорте.

С 1 июля 2018 года на бесплатный общественный транспорт перешли большинство регионов в Эстонии. Они последовали примеру столицы, где жители не платят за проезд с 2013 года.

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