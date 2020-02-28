18 февраля стартуют матчи, которых футбольная общественность ждала в течение всей зимы: плей-офф Лиги чемпионов. “Реал” — “Манчестер Сити”, “Атлетико” — “Ливерпуль”, “Челси” — “Бавария” и другие первоклассные противостояния! Смотреть их теперь будет еще интереснее, ведь БК 1xBet запускает новую специальную акцию.

Всю европейскую весну игроки смогут делать ставки на любые события Лиги чемпионов и собирать очки за правильно угаданные исходы. С каждым следующим этапом плей-офф количество очков за выигрышную ставку будет расти.

Участник, накопивший наибольшее количество очков, получит два VIP-билета на финал Евро-2020 в Лондоне. Пятеро человек, занявших второе место, выиграют приставку Sony PS4 Pro, а еще десять “бронзовых призеров” — iPhone 11 Pro Max 64 Gb.

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