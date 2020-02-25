25 февраля состоялась церемония официальной встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с визитом в Азербайджан.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.
Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.
Президент Турции приветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.
Представители государств и правительств Азербайджана и Турции встретились с президентами.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Главы государств сфотографировались для официального фото.