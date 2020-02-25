25 февраля состоялась церемония официальной встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с визитом в Азербайджан.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции приветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Представители государств и правительств Азербайджана и Турции встретились с президентами.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

Minval.az