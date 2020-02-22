Госдеп США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе, сообщает The Straits Times.

Согласно данным американских чиновников, тысячи аккаунтов, связанных с Россией, скоординировано распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Они также продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 стоит правительство США, таким образом нанося ущерб репутации страны.

«Распространяя дезинформацию о коронавирусе, российские злоумышленники вновь пытаются угрожать общественной безопасности, отвлекаясь от глобальных действий в области здравоохранения»— заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Отмечается, что Госдепартамент намерен бороться с фейками, которые появляются в Twitter, Facebook и Instagram.

Minval.az