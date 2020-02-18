1xBet приготовила новую акцию Premium weekend для всех любителей зимнего отдыха класса “люкс”. Главный приз — поездка на двоих на сказочный курорт Куршевель.

Игроки 1xBet обладают особым статусом. Букмекер ценит своих клиентов и регулярно подтверждает это новыми акциями и щедрыми бонусами. Чтобы порадовать пользователей в очередной раз, компания приготовила действительно роскошные призы: десять MacBook Pro, пятнадцать iPhone 11 Pro Max и поездку в Куршевель на двоих.

Принять участие в конкурсе Premium weekend очень просто:

1. Зарегистрируйтесь или на авторизуйтесь на сайте 1xBet

2. Нажмите на кнопку “Принять участие” на странице акции

3. Пополните счет на сумму от 13 AZN с 1 по 28 февраля

4. Ждите результатов розыгрыша призов!

Обратите внимание, что чем больше сумма пополнения — тем больше шансов победить в конкурсе и выиграть один из дорогостоящих призов. За депозит в 13 AZN игрок получит один билет, который будет участвовать в розыгрыше. 27 AZN приравниваются к трем билетам, а 66 AZN, в свою очередь, дадут игроку сразу десять билетов. Чем выше сумма пополнения, тем ближе игроки к заветной поездке на снежный Куршевель или другим роскошным призам.

Заходите на сайт букмекера, пополняйте счет, побеждайте и живите красиво с 1xBet!

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