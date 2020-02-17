В России покончил жизнь самоубийством азербайджанский студент Джамиль Вердиев. 21-летний юноша был студентом второго курса Московской высшей экономической школы, пишет Qafqazinfo.

По словам близких, он покончил жизнь самоубийством, выбросившись с 11-го этажа.

Сообщается, что согласно записям видеокамер безопасности, Джамиль Вердиев, прежде чем броситься с балкона общежития, разговаривал по телефону. По предварительным данным экспертизы, в его крови не обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков.

Дедушка Джамиля, узнав о произошедшей трагедии, отправился в Международный аэропорт Гейдар Алиев, чтобы вылететь в Россию, но скончался в аэропорту от сердечного приступа.

Minval.az