Наблюдающаяся в Антарктиде тенденция к увеличению среднегодовой температуры атмосферы имеет прямое воздействие на климат Южно-Африканской Республики, сообщила новостная служба News24.

На острове Симор, находящемся на северной оконечности Антарктического полуострова была зафиксирована рекордная для этих мест температура воздуха в 20,75 градуса Цельсия выше нуля.

«День, когда проводились замеры, был ясным, проведенные замеры четко свидетельствуют о росте температуры воздуха в Антарктиде», — заявил специалист в области изучения климатических система Крис Леннард.

Никогда за все время наблюдений в Антарктиде не фиксировалась температура воздуха выше 20 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд составлял 19,8 градуса Цельсия. Он был установлен в январе 1982 года на острове Сигню. Антарктида находится в Южном полушарии и на январь-февраль там приходится летний сезон.

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