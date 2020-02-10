Победителем внеочередных парламентских выборов 9 февраля в Хатаинском третьем избирательном округе № 35 объявлен Рауф Арифоглу. Об этом заявили в ЦИК.

Согласно информации, Р.Арифоглу набрал 49.2% (9200) голосов избирателей.

Накануне американская компания Artur J.Finkelstein and Associates, Фонд «Права человека XXI век-Азербайджан» и французский институт социологических исследований Opinion Way обнародовали результаты exit-poll внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

Согласно данным организации Artur J.Finkelstein and Associates, в Хатаинском избирательном округе № 35 41,8% набрал Рауф Арифоглу.

По данным Фонда «Права человека XXI век-Азербайджан» совместно с французским институтом социологических исследований Opinion Way Арифоглу набрал 45,1% голосов.

Ранее, как сообщал «Минвал», ЦИК не обнародовал данные по 3-му Хатаинскому избирательному округу №35, от которого баллотировался Арифоглу. В качестве причины указывались жалобы, поступившие в ЦИК по поводу этого округа. Как отметил председатель ЦИК Мазахир Панахов на пресс-конференции, эти жалобы будут внимательно рассмотрены, «возможно, нет никаких оснований, а, возможно, необходимо принять какие-то меры».

Minval.az