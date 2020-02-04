Власти Ирана вынесли смертный приговор мужчине, которого считают агентом ЦРУ. Якобы осужденный намеревался передать секретные сведения об атомной программе Ирана американской разведке, пишет Интерфакс, ссылаясь на Tasnim.

О суровом приговоре сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

«Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор. Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США»,- заявил Исмаили.

Судя по всему, об апелляции по делу или о помиловании и речи нет, поскольку, как заметил представитель иранского Верховного суда, «приговор должен быть в скором времени приведен в исполнение, чтобы его покровители поняли, что Иран не будет попустительствовать своим зарубежным врагам».

Исмаили также добавил, что удалось обнаружить еще двух агентов ЦРУ, которые работали под прикрытием в одном из благотворительных фондов. Им назначили более «гуманное» наказание – 5 и 10 лет лишения свободы.

Minval.az