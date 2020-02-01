Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Выход Великобритании из состава Евросоюза должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, заявила Ле Пен.

«Евросоюз останется в истории как громкий провал», — написала она.

Великобритания в 23.00 31 января (03.00 по бакинскому времени 1 февраля) официально вышла из состава Евросоюза. В составе ЕС Британия пробыла 47 лет

Minval.az