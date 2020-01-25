Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео оскандалился после интервью радио NPR, накричав на ведущую после ее вопроса об Украине и экс-после США в Киеве Мари Йованович, сообщает интернет-издание «Голос Америки».

Так, журналистка NPR Мэри Келли заявляет, что госсекретарь после интервью отвел ее для частной беседы, в ходе которой кричал на нее и, среди прочего, спросил: «Вы думаете, американцам не безразлична Украина?». Журналистка говорит, что в этом коротком предложении чиновник использовал нецензурную брань.

Также в ходе интервью с NPR, которое состоялось в пятницу, Помпео спросили о работе государственного департамента и его позицию относительно увольнения бывшего посла США на Украине Мари Йованович.

«Помпео, в частности, заявил, что повел себя «правильно» в ситуации вокруг Йованович и защищал всех сотрудников Госдепа. Помпео якобы прекратил интервью после того, как журналистка спросила его о примере того, как он защищал Йованович», — передает «Голосс Америки».

По словам ведущей Келли, после окончания интервью ее отвели в частную гостиную Помпео. «Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: «Вы думаете, американцам не безразлична Украина? «. Он использовал слово, начинающееся с буквы F, в этом предложении и многих других, он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила, что да, и он сказал помощникам, чтобы принесли карту мира без надписей. Я показала на карте Украину. Он убрал карту. Он заявил: «люди об этом услышат»», — сказала она.

Сейчас слова журналистки после ее общения с Помпео активно обсуждают эксперты и политики США в социальных сетях.

Minval.az