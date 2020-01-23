Порой страсти на футбольном поле накаляются до такой степени, что в ход идут кулаки. Даже большие звезды, играющие на высоком уровне, иногда забывают о том, что на них смотрят миллионы людей, и превращаются в бойких дворовых ребят. Букмекерская компания 1xBet вспоминает самых известных футболистов, которые любили подраться.

Диего Марадона

Великий аргентинец известен своим дурным нравом. В его карьере было немало нашумевших историй. Но самая большая драка случилась во время выступлений за “Барселону”: в финале Кубка Испании Марадона набросился с кулаками на одного из игроков “Атлетика”, за что был дисквалифицирован на три месяца.

Эрик Кантона

В одном из матчей АПЛ знаменитый француз сорвался не на шутку и на оскорбления со стороны фанатов ответил ударом с двух ног в стиле кунг-фу. После данного инцидента Кантона на 8 месяцев попрощался с футболом и заплатил крупный штраф.

Звонимир Бобан

В одном из горячих матчей между загребским “Динамо” и “Црвеной Звездой” фанаты обеих команд выбежали на поле и затеяли массовую драку. Большинство игроков сбежали, но только не Звонимир Бобан, который поучаствовал в драке и даже ударил полицейского.

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