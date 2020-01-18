Виктория Бекхэм не скрывает, что уже обращалась к пластическим хирургам и косметологам. В частности, вставляла импланты в грудь, но потом убрала их, так как чувствовала себя неестественно, делала ботокс и даже колола филлеры.

Но теперь владелица модной империи твердо решила последовать тренду на best aging, то есть естественное старение. «Кремы от морщин – это напрасная трата денег, нельзя переиграть время и обмануть его. Я выступаю за то, чтобы выглядеть не моложе своего возраста, а хорошо для своего возраста», — призналась Виктория в интервью американским изданиям.

Именно эта фраза является слоганом последователей тренда на best aging, который вступает в противостояние с набившим оскомину anti-age.

Как пишет «7Дней», чтобы хорошо выглядеть, Бекхэм использует увлажняющие продукты для лица и обязательно ест 4 авокадо в день. Этот фрукт богат мононасыщенными жирными кислотами, ценными витаминами K, F, E, которые заряжают энергетические подстанции клеток кожи, борются со свободными радикалами, провоцирующими старение и рак, всеми видами оксидативных стрессов. Так что, вводя авокадо в меню, вы сохраняете молодость изнутри и снаружи.

Год назад Виктория запустила свой косметический бренд, и довольно успешно. В активе есть и мейкап-линия, и линия по уходу за кожей. Но Бэкхем признается, что не собирается добавлять в портфель марки продукты с пометкой «против морщин».

«Я считаю, что с временем не надо бороться, оно все равно возьмет своё. Для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно принять себя в том возрасте, в котором вы есть. Добавьте чуть-чуть теней на глаза, немного туши, любимый аромат в образ и обязательно яркую помаду. Этого достаточно, чтобы выглядеть хорошо. И, конечно, не забывайте про авокадо», — сказала Виктория.

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