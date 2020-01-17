Леди Гага уже в этом году решила стать мамой. Однако она пока не определилась с тем, доверить ли вынашивание ребенка суррогатной матери или усыновить малыша. Как пишет «7Дней», эту сенсационную новость поведала изданию Radar online подруга певицы. Как она объяснила, Леди Гага уже давно начала задумываться о материнстве. Сама певица происходит из дружной семьи, и ей хочется построить такую же. До недавнего времени Леди Гага надеялась, что найдёт партнера, который поможет ей воспитывать детей. Но за последние два года она пережила крушение сразу нескольких романов. Сначала рухнули её отношения с Тейлором Кини, потом — с женихом Кристианом Карино. А после этого оборвалась интрижка с Дэном Хортоном. И это ещё если не считать приписанного певице сплетниками романа с Брэдли Купером… Так что в ближайшее время Гага больше не хочет испытывать судьбу. Вот она и решила стать матерью-одиночкой.

К тому, чтобы принять это решение, её, как ни странно, подтолкнул несчастный случай. После того, как певица неудачно упала со сцены во время концерта, её, пока она лежала в больнице в ожидании результатов рентгена и других обследований, посетило «прозрение». Она вдруг осознала, что наконец готова к материнству. Однако вынашивать и рожать ребенка сама не хочет. Ведь, как Гага объяснила, в прошлом, она страдала от достаточно тяжелого неврологического заболевания — фибромиалгии, сопровождающегося хроническими болями. И это делает для нее задачу вынашивания ребенка практически невозможной. Так что певице придется или взять приёмного ребенка, или нанять суррогатную мать.

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