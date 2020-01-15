18 января 2020 года в Лас-Вегасе пройдет долгожданный бой в UFC: Конор Макгрегор vs Дональд Серроне. С момента последнего выхода ирландца в октагон прошло уже более 15 месяцев, и 1xBet анализирует шансы Макгрегора в поединке с американским Ковбоем Серроне.

Проиграв Хабибу в октябре 2017, Макгрегор с тех пор только и живет мыслями о реванше. Конор всячески пытается троллить россиянина в твиттере, объявляет о завершении карьеры, вызывает на бой актера Марка Уолберга, дерется с пенсионерами в своем баре в Дублине. В общем, делает все, кроме своей непосредственной работы.

Уже через несколько дней Notorious вернется в дело. Важно отметить, что сделает он это в полусреднем весе — в нем Конор ранее дрался лишь дважды. Оба раза с американцем Нэйтом Диасом в 2016 году (тогда спортсмены обменялись победами).

Дональда Серроне поклонникам UFC представлять не нужно. 36-летний американец — легенда смешанных единоборств. И все же Конор — явный фаворит предстоящего противостояния (коэффициент на его победу на сайте 1xBet — 1,3), ведь годы Ковбоя берут свое: два своих последних поединка он проиграл, а в десяти последних уступил целых шесть раз.

Можно предположить, что бой с Серроне — один из шагов быстрого возвращения Макгрегора на вершину в исполнении президента UFC Даны Уайта. Однако Дональд по-прежнему отличается неплохой мощью. В частности, последний обидчик американца Тони Фергюсон говорит: “Если Серроне ударит его ногой в голову, Макгрегор рухнет как тонна кирпичей”.

В пользу Ковбоя говорит и постоянная практика: если Серроне за последний год пять раз выходил в Октагон, то ирландец таким похвастаться не может. Рискнуть и поставить на американца можно с привлекательным коэффициентом 3,6.

Смотрите и ставьте на лучшие бои в UFC на территории БК 1xBet!

На правах рекламы

Minval.az