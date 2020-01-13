Если после очередной вечеринки вы мучаетесь от беспокойства и провалов в памяти, эта статья для вас.

Алкоголь успокаивает мозг. Он воздействует на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), и те дают сигнал замедлить активность нервных клеток. «Поэтому вы становитесь радостным и расслабленным, когда пьёте», — цитирует «Лайфхакер» Дэвида Натта (David Nutt), профессора нейропсихофармакологии из Имперского колледжа Лондона.

Первые две порции алкоголя вводят вас в блаженное состояние спокойствия, вызванное ГАМК. Когда вы добираетесь до третьего или четвёртого стакана, включается другой процесс, тормозящий мозг. Вещества в составе алкоголя снижают активность глутамата — основного возбуждающего нейромедиатора мозга.

Чем меньше глутамата, тем меньше тревоги, и наоборот. Поэтому когда люди сильно напиваются, они ни о чём не тревожатся. В таком состоянии кажется, что жизнь прекрасна, но не спешите с выводами.

Вскоре организм фиксирует дисбаланс химических веществ в мозге и пытается исправить положение. Это похоже на процессы, которые происходят, когда вы съедаете много сладкого. Чтобы нормализовать уровень сахара в крови, организм производит очень много инсулина. Но как только съеденная сладость переваривается, накопившийся гормон вызывает резкое падение уровня глюкозы, от чего вам хочется есть.

С алкоголем похожая ситуация. Организм старается нормализовать уровень ГАМК и глутамата.

Поэтому после обильных возлияний вас ждёт крайне пониженное содержание ГАМК и скачок глутамата. Это и приводит к тревожности. А также к судорогам, которые нередко случаются при похмелье. Мозгу нужно пару дней, чтобы вернуться в нормальное состояние. «Если вы долгое время пили очень много, на восстановление могут уйти недели, — говорит Натт. — А у алкоголиков изменения в уровне ГАМК наблюдаются годами».

Обычно эти процессы запускаются, пока вы пытаетесь проспаться. «Пьяные люди быстро засыпают, — продолжает Натт. — Их сон более глубокий, чем в трезвом состоянии, что объясняет случаи непроизвольного мочеиспускания и кошмары. Примерно через четыре часа начинается ломка. Человек просыпается дрожащий и нервный».

Однако дисбаланс ГАМК и глутамата — это не единственная проблема. Алкоголь также вызывает небольшой рост норадреналина. Этот гормон задействован в реакции «бей-или-беги». Сначала он подавляет стресс, но потом, наоборот, увеличивает его. Так что повышенное беспокойство — это признак выброса норадреналина.

Ещё одна причина похмельной тревожности — неспособность вспомнить, что вы говорили и делали, пока были пьяны.

Это вызвано отклонением уровня глутамата. Он нужен нам для формирования воспоминаний. После шестого или седьмого бокала алкоголя рецепторы глутамата блокируются этанолом, поэтому утром вы ничего не вспомните.

Однако похмельная тревожность не всех затрагивает в одинаковой степени. Исследователи опросили здоровых молодых людей, насколько тревожными они себя чувствуют до и во время употребления алкоголя, а также на следующее утро после.

По словам психофармаколога Селии Морган (Celia Morgan), у стеснительных людей тревожность на следующее утро гораздо выше. Возможно, это происходит от того, что их уровень ГАМК изначально занижен. Но дело может быть и в психологии. Тревожные люди обычно более склонны к навязчивым размышлениям о прошлом.

К сожалению, тут мало что можно сделать, кроме как пить меньше. На утро примите обезболивающее, чтобы не беспокоила голова. И ни в коем случае не лечите похмельную тревожность новой порцией алкоголя. Это путь к зависимости.

Постарайтесь вырваться из порочного круга. «Прежде чем пить в компании, чтобы почувствовать себя увереннее, представьте похмелье на следующий день, — говорит Морган. — Если вы не можете общаться без алкоголя, то застрянете в этом круге, а похмельная тревожность будет только возрастать».

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