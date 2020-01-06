В Ираке начали подготовку к выводу всех иностранных войск с территории страны. Об этом сообщает представитель главкома вооруженными силами Абдель Карим Халаф, передает телеканал Al Arabiya.

Он пояснил, что Багдад ограничил наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции. Представитель главкома подчеркнул, что сейчас с США и НАТО ведутся переговоры.

«Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака… Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать», — сказал Халаф.

Халаф добавил, что принятая ранее резолюция также касается вопроса авиационной поддержки. Он считает, что в Ираке все еще есть проблемы с военной техникой, вооружением и материально-технической поддержкой.

5 января иракский парламент решил вывести все иностранные войска с территории страны. Отмечалось, что план по прекращению иностранного вмешательства должен быть выполнен как можно скорее.

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