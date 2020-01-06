Национальное общество кинокритиков США (NSFC) признало лучшей лентой 2019 года фильм Паразиты южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Информация об этом появилась на сайте объединения в воскресенье, 5 января.

Фильм повествует о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества. Их пути пересекаются, что приводит к череде трагических событий.

Отмечается, что предпочтение картине отдали 44 эксперта NSFC, также она снискала одобрение критиков в номинации Лучший сценарий.

За звание лучшей картины года по версии NSFC боролись фильмы Однажды в… Голливуде режиссера Квентина Тарантино и Маленькие женщины режиссера Греты Гервиг.

Последняя удостоилась награды NSFC в номинации Лучший режиссер.

В номинации Лучший актер победил Антонио Бандерас, который сыграл главную роль в картине Боль и слава испанского режиссера Педро Альмодовара.

Лучшей актрисой в этом году стала Мэри Кей Плейс, сыгравшая в фильме Диана режиссера Кента Джонса.

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