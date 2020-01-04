1xBet анализирует шансы азербайджанских спортсменов на ближайших Олимпийских играх, которые уже следующим летом пройдут в Токио.

До японской Олимпиады остается чуть больше восьми месяцев, но уже сейчас можно смело прогнозировать: Азербайджан в Токио будет бороться за медали. И причин у данного утверждения несколько.

Во-первых, давайте бросим взгляд на статистику предыдущих игр. Азербайджан за время своей независимости принял участие в пяти Олимпиадах и с каждым разом выступал все лучше. Если в 1996 году в Атланте, будучи дебютантами, азербайджанцы завоевали всего одну медаль, то из Рио двадцать лет спустя они забрали сразу 18 наград разной пробы.

На четырех последних ОИ Азербайджан — бессменный представитель топ-50 общего медального зачета. Более 50% этих медалей (22/43) местные спортсмены завоевали в борьбе (вольной или греко-римской). В этом же виде спорта Намик Абдуллаев завоевал для Азербайджана первую в истории олимпийскую медаль в Атланте.

На данный момент лицензию в Токио завоевало девять азербайджанских спортсменов. Среди прочих стоит отметить борцов Шарифа Шарифова (“золото” Лондона и “бронза” Рио) и 31-летнюю Марию Стадник, для которой эта Олимпиада будет уже четвертой (“бронза” в Пекине, “серебро” в Лондоне и Рио).

Кстати, Мария выиграла “золото” на недавнем чемпионате мира в Нур-Султане, Шарифов там же завоевал серебряную медаль, а азербайджанская команда второй год подряд вошла в топ-5 медального зачета.

Отдельной строкой стоит отметить лицензию команды гимнасток, которые возвращаются на Олимпиаду спустя 12 лет. Традиционно высокими шансы на медаль будут у дзюдоистов, тхэквондистов и боксеров.

Азербайджанские спортсмены каждую неделю продолжают получать все новые и новые лицензии в Токио. Следите за событиями и ставьте на своих кумиров на сайте 1xBet!

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