Встречать новый год всегда приятнее, когда получаешь ценные подарки. Подобного мнения придерживается и букмекерская компания 1хBet, которая запустила новогодний конкурс.

Акция 1хGifts позволяет игрокам побороться за призы, о которых мечтает каждый:

— 1000 евро — 10 победителей

— Apple iPad Pro — 30 победителей

— iPhone 11 Pro — 50 победителей

— Apple MacBook Air — 50 победителей

— GoPro HERO 7 Black — 50 победителей

— Xbox One X — 100 победителей.

Проходить новая акция будет с 1 по 24 декабря, а игровая механика добавляет еще больше интереса.

Каждый день игроки будут получать новые задания, за выполнение которых будут начисляться баллы. Достигнув отметки в 10 набранных баллов, пользователь гарантированно примет участие в розыгрыше призов.

Стоит отдельно рассказать, что выполнение заданий — это увлекательный игровой процесс в формате карточной игры.

Правила просты. Есть три вида карточек и две специальные карты разного номинала. На старте игры Санта открывает свою карту, а игрок должен выбрать карточку из колоды. Если значение карты игрока совпадает с картой Санты — его бонус увеличивается.

В таком легком и ненавязчивом формате игроки будут бороться за подарки. Топ-10 игроков по набранным очкам гарантированно выиграют iPhone 11 Pro Max, тогда как остальные участники поборются за другие ценные призы!

Не ставьте на Санту, а ставьте на спорт с 1xBet!

Minval.az