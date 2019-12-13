3 декабря состоялось два важных мероприятия в беттинг-индустрии. В Лондоне прошла церемония вручения престижной премии SBC Awards, тогда как в Маниле вручали награды в рамках G2E Asia.

За свои успехи букмекерская компания 1хBet была отмечена на обоих мероприятиях:

— В рамках SBC Awards 1хBet одержал победу в номинации “Самая инновационная партнерская программа”.

— В рамках G2E Asia 1хBet получил награду в категории “Лучшее решение для ставок на спорт” за “Лучшее программное обеспечение и мобильное приложение”.

Представители БК отмечают, что эти успехи стали возможны благодаря ценностям бренда — качественному обслуживанию клиентов, надежным партнерским отношениям и внедрению инноваций в беттинг-сфере.

Грядущий 2020 год не станет исключением, поскольку БК 1хBet готовит для своих игроков и партнеров свежие решения. В частности, планируется активное развитие мобильных продуктов, индивидуальный подход к различным возрастным категориям, а также множество новых акций и спонсорских соглашений.

Стоит также отметить, что это не первый триумф 1xBet в рамках SBC Awards. БК неоднократно получала номинации в разных категориях, а в 2018 году победила в номинации “Восходящая звезда инноваций в спортивном беттинге”.

Minval.az