Государственный департамент США опубликовал данные по отказам в неиммиграционных визах (так называемые В-визы) в США в 2019 году. Они касаются туристических и бизнес-поездок, но не касаются рабочих виз и виз, позволяющих жить в стране достаточно длительный срок, пишет «Настоящее время».

Оказалось, что чаще всего из стран бывшего СССР власти США сегодня отказывают в визах гражданам Узбекистана. Там в 2019 году отказы получили 68,06% тех, кто подавал заявления на визы, при этом по сравнению с 2018 годом количество отказов узбекистанцам выросло на 6%. Этот показатель примерно равен доле отказов в визах в США, которую получают граждане Афганистана.

Второе место по отказам из стран бывшего СССР занимает Кыргызстан. Его гражданам в визах в США отказали в 67,75% случаев (58,9% в 2018 году).

На третьем месте – Грузия: ее гражданам было отказано в 63,85% случаев поданных документов.

Далее в списке Таджикистан: его гражданам отказали в визах в 60,97% поданных документов; и Молдова: ее граждан ждал отказ в 58,03% случаев.

Граждане Туркменистана получили отказ в 56,26% поданных документов, Армении – в 51,65% случаев, граждане Казахстана – в 42,58% случаев. В случае Казахстана процент отказов немного вырос по сравнению с 2018 годом, когда он составил 39,38%.

Гражданам Украины также отказывают много: неудачей окончились 45,06% попыток подать документы на визу в США.

Относительно низок процент отказов для граждан Азербайджана: лишь 25,43%, Беларуси – 21,93%, Эстонии – 24,81%, Латвии – 18,98% и Литвы – 18,67%. Также, несмотря на кризис в отношениях между двумя странами, США мало отказывают в поездках гражданам России: лишь 15,19% поданных документов на визу обернулись отказом.

Власти США не объясняют причин, по которым отказывают в визах гражданам отдельных стран. Но, как правило, это связано либо с количеством нелегалов, которые остаются в США из этой страны, либо с неправильным заполнением документов и непредоставлением каких-либо из них.

Чаще, чем гражданам Узбекистана, США отказывают в визах лишь гражданам Йемена (в 78% случаев), Сомали (81%), Ирана (87%), Ливии (89%), КНДР (100%), Федеративных штаты Микронезии (100%) и Палау (100%). Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который блокирует выдачу виз гражданам семи стран с преимущественно мусульманских населением: Йемен, Сомали и Ливия входят в этот список.

Minval.az