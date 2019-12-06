Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco определила итоговую цену своих акций в рамках IPO. Она составляет 32 саудовских риала, или 8,53 доллара за акцию.

Сбор заявок инвесторов на акции Saudi Aramco начался 17 ноября и завершился 4 декабря. IPO проходит на Саудовской фондовой бирже. На торги, которые начнутся 12 декабря, выставят три миллиарда акций компании (1,5% уставного капитала).

Правительство Саудовской Аравии выручит за акции 25,6 миллиарда долларов. Таким образом, общая стоимость Saudi Aramco составит 1,7 триллиона долларов, что сделает ее самой дорогой публичной компанией в мире.

IPO Saudi Aramco должно стать крупнейшим в истории и побить рекорд китайского ретейлера Alibaba, который в 2014 году в ходе первого публичного размещения на бирже в Нью-Йорке получил 25 миллиардов долларов.

Minval.az