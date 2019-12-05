Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром представил позицию официального Баку по процессу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сообщает Интерфакс.

Встреча состоялась в Братиславе на полях заседания СМИД ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Мамедъяров рассказал Клаару о встрече накануне с армянским коллегой.

«Мамедъяров подчеркнул важность урегулирования конфликта согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН (на основе территориальной целостности Азербайджана – ИФ). По его словам, для решения конфликта необходимо вывести армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана, обеспечить возвращение азербайджанских беженцев на свои земли», — отмечает МИД.

Согласно информации, собеседники также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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