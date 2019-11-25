Криминального авторитета Магеррама-Покровку выдворили из России.

По информации РЕН ТВ, гражданин Азербайджана вылетит на родину из Шереметьево.

Ранее Магеррам Гулиев был задержан сотрудниками столичной полиции за нарушение миграционного законодательства. Он нелегально находился на территории России. Суд принял решение выдворить авторитета за пределы страны.

Свое прозвище «Покровка» Гулиев получил, потому что тесно был связан с Покровской овощебазой в Бирюлево. Его называли «смотрящим» за крупнейшим плодоовощным рынком столицы.

Впервые Гулиев был задержан весной 2018 года. Его обвиняли в хищениях 1 млн рублей у коммерсантов. Тогда его задержали в московской квартире стоимостью более 500 млн рублей. Он был помещен под домашний арест, однако нарушил предписание и закатил друзьям бурную вечеринку в ресторане. После гуляний Магеррам Гулиев скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Minval.az