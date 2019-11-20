Никто не любит проигрывать, особенно с разгромным счетом. Часто доходит до того, что после самых болезненных поражений у футболистов начинается игровой кризис, а тренеры лишаются своих рабочих мест.

За матчам Лиги чемпионов болельщики со всего мира наблюдают с большим интересом. И проиграть с большим счетом в этом турнире — стыдно даже номинальным аутсайдерам. Вашему вниманию — топ-5 унизительных разгромов в самом престижном европейском турнире по версии букмекера 1xBet.

“Монако” — “Депортиво” — 8:3, 2003 год

В группе ЛЧ суператакующий “Монако” встречался с “Депортиво”, который в то время считался грандом испанского футбола. Итоговый счет удивил всех. Результативную игру тогда показали звезды “монегасков”: Жюли, Ротен, Морьентес. Любопытно, что через год команды встретились снова и тот матч закончился со счетом 5:0 в пользу “Монако”.

“Манчестер Юнайтед” — “Рома” — 7:1, 2007 год

В первом четвертьфинале “Рома” неплохо сыграла в домашнем мачте и обыграла “красных дьяволов” со счётом 2:1. К сожалению для “волков” это только разозлило команду сэра Алекса, и МЮ устроил настоящий ад для “римлян” на “Олд Траффорд”.

“Ливерпуль” — “Бешикташ” — 8:0, 2007 год

Выезд в Англию, который “Бешикташ” запомнит навсегда. Рекордное поражение в истории ЛЧ — достижение, которое еще долго будет сниться болельщикам “орлов”. При том что итоговый счет стал неожиданностью даже для фанатов “красных”. А победа над “Бешикташем” стала первой для “Ливерпуля” в том сезоне Лиги чемпионов.

“Бавария” — “Шахтер” — 7:0, 2015 год

“Бавария” — королева разгромов в Лиге чемпионов. Но даже для мюнхенцев такой счет — редкость. Скорее всего причина кроется в игре Александра Кучера, который получил красную карточку уже на третьей минуте и оставил “Шахтер” в меньшинстве против грозного противника.

“Ливерпуль” — “Спартак” — 7:0, 2017 год

Без лишних слов — это самое крупное поражение в истории “Спартака”. Москвичи были уничтожены на “Энфилде” будущим финалистом турнира. Единственное чему “красно-белые” могут быть рады — тому, что судья не добавил ни минуты к основному времени матча.

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