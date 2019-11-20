Как уже сообщал ранее haqqin.az, Федеральная полиция Германии проводит специальное расследование по подозрению в причастности азербайджанских политэмигрантов: экс-полковника МВД, брата председателя партии «Гражданская солидарность», экс-депутата Сабира Рустамханлы — Алиовсата Алиева и лидера зарубежного центра оппозиционной партии «Мусават» Мехти Халилбейли к участию в незаконных коммерческих и нелегальных операциях, подделке документов и отмывании денег.

Криминальное Управление Федеральной полиции во Франкфурте-на-Майне провело расследование в отношении тринадцати объектов по запросу прокуратуры Кобленца. Расследование проводилось в том числе в Кельне, Франкфурте, Висбадене и Дюссельдорфе. Германская полиция провела обыск квартир и коммерческих помещений, принадлежащих Алиовсату Алиеву и Мехти Халилбейли. Кроме указанных лиц, в отношении еще шести политэмигрантов ведется расследование. Однако мера пресечения в виде ареста была избрана в отношении А.Алиева и М.Халилбейли.

Как сообщили haqqin.az в управлении Федеральной полиции Франкфурта-на-Майне, правоохранительные органы Германии предполагают, что 49-летний Мехти Халилбейли может быть предполагаемым главой организованной преступной группы. В настоящее время в отношении восьми подозреваемых ведется предварительное расследование по подозрению в коммерческой и незаконной контрабанде иностранцев, подделке документов и отмывании денег.

Их обвиняют в том, что они переправили по меньшей мере 20 человек из Азербайджана в Германию за сумму от 3 тысяч до 10 тысяч евро. Группа преступников в организованном порядке предоставляла нелегалам поддельные документы, чтобы они могли оставаться в Германии в течение длительного времени. 180 сотрудников Федеральной полиции, участвовавших в этих мероприятиях, смогли добыть обширные доказательства, в частности различные носители информации, такие как ноутбуки и смартфоны, различные документы, удостоверяющие личность, и наличные на сумму около 21 тысячи евро. Криминальное Управление Федеральной полиции ведет расследование по поручению прокурора Кобленца с июня 2019 года.

Прокурор Кобленца Торстен Каль (Thorsten Kahl) согласился ответить на вопросы haqqin.az.