Самой «пьющей» страной мира признана Литва: в среднем граждане там потребляют более 12 литров спиртного в год. Такие результаты исследования за 2017 год опубликованы в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В топ-10 наиболее «пьющих» стран планеты (исследование проводилось в 45 странах) вошли:

Литва — 12,3 л

Австрия — 11,8 л

Франция — 11,7 л

Чехия — 11,6 л

Люксембург — 11,3 л

Латвия и Ирландия — 11,2 л

Россия и Венгрия — 11,1 л

Германия — 10,8 л

Португалия — 10,7 л

Польша — 10,6 л

В преимущественно мусульманской Индонезии среднестатический житель выпивает за год не более стакана алкоголя — 300 мл. Затем идет Турция — 1,4 л, Израиль — 2,6 л, Коста-Рика и Мексика.

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