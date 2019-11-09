«Азербайджан считает Организацию экономического сотрудничества (ОЭС) одной из важных платформ для регионального сотрудничества. Мы, несомненно, придаем большое значение большему развитию экономических и торговых связей. Мы делаем это с политической точки зрения, потому что такова наша политическая воля».

Как передает Report, об этом на 24-м заседании Совета министров ОЭС в Анталье заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По словам министра, целенаправленные проекты и действенные результаты должны быть приоритетными внутри организации.

«Считаем, что опираясь на измеримые результаты и сравнительные преимущества региона, необходим краткий список приоритетных сфер для сотрудничества. Сферы торговли, транспорта, сельского хозяйства, информационных и коммуникационных технологий и туризма входят в основной круг интересов сотрудничества, и любые инициативы и проекты в рамках ОЭС могут служить идее более глубоких региональных взаимных связей».

Э.Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан активно участвует в региональных и межрегиональных инициативах, тем самым поддерживая усилия по экономическому сотрудничеству в самом регионе и за его пределами.

Minval.az