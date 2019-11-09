В Турции по итогам 24-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принята Анталийская декларация.

Как передает турецкое бюро Report, два пункта документа, состоящего из 41 пункта, связаны с Азербайджаном.

В декларации отмечается, что Армения серьезно препятствует экономическому развитию в регионе: «Армения, в особенности оккупацией территорий Азербайджана, способствует сокращению экономического потенциала региона. ОЭС приложит все усилия для урегулирования нерешенных конфликтов в регионе в рамках территориальной целостности стран. ОЭС окажет всяческую поддержку восстановлению нарушенных прав стран, включая Азербайджан, возвращению территорий и экономическому развитию».

В документе также подчеркивается, что ОЭС всерьез обеспокоен проблемами стран-членов в регионе, в котором осуществляет деятельность: «Организация выражает обеспокоенность по поводу нерешенных конфликтов, угроз в связи с территориальной целостностью стран, является сторонницей мирного урегулирования этих проблем посредством переговоров, в рамках норм международного права. ОЭС решительно осуждает террор и в борьбе с терроризмом будет оказывать постоянную поддержку странам, являющимся членами организации, и странам, не входящим в эту структуру».

Minval.az