Верю, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН по «Борьбе с нацизмом, неонацизмом и другими формами, способствующими распространению расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» обеспечит решительные шаги против стран, осуществляющих грубое нарушение прав и свобод человека, пропаганду ненависти на национальной почве, совершающих такие преступления против мира и безопасности человечества, как геноцид, в качестве своей государственной политики, в том числе против Армении.

Об этом сказал Trend руководитель Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Айдын Сафиханлы.

По его словам, борьба с фашизмом, нацизмом и неонацизмом, являющимися проявлением и способствующие расширению расовой, религиозной, национальной дискриминации, ксенофобии и других форм нетерпимости, является одной из самых важных задач, стоящих сегодня перед мировым сообществом.

Сафиханлы отметил, что возрождение сегодня в некоторых государствах мира элементов фашизма, нацизма и неонацизма, запомнившихся особо грубыми нарушением прав и свобод человека, пропагандой неприязни на национальной почве, совершением таких преступлений против мира и безопасности человечества как геноцид, превращение в национальных героев и увековечивание памяти лиц, совершивших такого рода преступления, а иногда пропаганда и применение их идей, вызывают обоснованное беспокойство мировых государств и международных организаций.

«Как известно, на заседании Генеральной ассамблеи ООН седьмого ноября, по инициативе России принята резолюция по «Борьбе с нацизмом, неонацизмом и другими случаями, способствующими расширению расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За проект резолюции проголосовали 121 страна, против – две страны, а 55 – остались нейтральными. В проекте, который был поддержан 23 странами, включая Беларусь, Бразилию, Китай, Северную Корею, Пакистан, Сирию, ЮАР, государства призываются к «устранению возможными средствами всех форм расовой дискриминации, в том числе, в необходимых случаях — законодательными», — сказал Сафиханлы.

По его словам, в Армении, определившей фашистскую идеологию в качестве своей государственной политики, уже десятилетия как устанавливаются памятники лицам, которые причастны к совершению геноцида и преступлений против человечности, их чтут как национальных героев и приводят в пример будущим поколениям.

«Результатом этого и является то, что Армения, уже долгие годы грубо нарушая права и свободы человека, пропагандируя неприязнь на национальной почве, совершает такие преступления против мира и безопасности человечества, как геноцид. Согласно международному праву геноцид – это деяние, направленное против мира и человечности, считающееся одним из тяжелейших международных преступлений. В резолюции ООН от 11 декабря 1946 года отмечается, что геноцид, отказывая в признании права различных групп человеческого сообщества на существование,оскорбляет человеческую совесть,» — отметил Сафиханлы.

Он добавил, что международное право подчеркивает недопустимость нацизма, неонацизма и других случаев, создающих условия для грубого нарушения прав и свобод человека, пропаганды ненависти на национальной почве, совершения таких преступлений против мира и безопасности человечества как геноцид, предусматривает наказание для государств и лиц, пропагандирующих политику такого рода и возлагает обязательства по пресечению таких случаев в будущем.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно, с самых высоких трибун различных региональных и международных платформ, заявлял о том, что Армения, долгие годы осуществляя против Азербайджана политику агрессии и этнической чистки, грубо нарушает права и свободы миллионов людей, совершает преступления против мира и человечества, пропагандирует фашизм. Решительно отмечая недопущение дискриминации в имплементации норм международного права, резолюций Совбеза ООН, Президент Ильхам Алиев требовал наказать Армению, являющуюся источником опасности для всего человечества. Недавно, на встрече глав государств СНГ в Ашгабаде, Президент Ильхам Алиев еще раз на самом высоком уровне доказал, что Армения на протяжении всей своей истории не уважала права людей, осуществляла политику этнической чистки и оккупации. Ильхам Алиев дал оценку возведение Арменией памятника преступнику, который служил фашистской идеологии, участвовал в совершении преступлений против человечества, в том числе в 1918 году в геноциде азербайджанцев, а затем — во время Второй мировой войны — евреев, в создании армянского легиона, воевавшего против Советского Союза, принимавшему непосредственное участие в совершении диверсий в тылу — Гарегину Нжде, увековечивание его памяти как героя Армении — как неуважение к памяти миллионов людей, которые боролись, сражались и погибли в борьбе с фашизмом и сказал, что такие случаи недопустимы», — подчеркнул Сафиханлы.

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