Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении – 188 трлн долларов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, две трети от общего уровня задолженности приходится на частный сектор.

«Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности», – сказала глава фонда.

По оценкам МВФ, 43% стран с низким уровнем дохода либо подвержены высокому риску возникновения долговых проблем, либо уже находятся в бедственном положении.

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