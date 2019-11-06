В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, следящих за конфликтом. Бойцы, возможно, используют такие же боеприпасы, какие применялись на востоке Украины.

Наемники воюют на стороне лидера ополчения на востоке Ливии Халифа Хафтара, который более пяти лет противостоит коалиции боевиков из западной части страны. Ее поддерживает Правительство национального согласия в столице Триполи, которое было сформировано ООН в 2015 году и пользуется поддержкой США и других стран Запада. На практике, как пишет издание, коалиции покровительствует только Турция. Россия вмешалась в конфликт при поддержке ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и частично — Франции.

По словам врачей полевого госпиталя южнее Триполи, в последнее время характер ранений изменился: узкие отверстия в голове или туловище от пуль, которые мгновенно убивают жертву и остаются в теле. Сотрудник европейских силовых структур также рассказал The New York Times, что отсутствие выходных отверстий — признак экспансивных боеприпасов, якобы применявшихся российскими снайперами в Донбассе.

Minval.az