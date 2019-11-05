«Соблюдение глобальных принципов дисциплины, опирающихся на международное право, является лучшим способом решения региональных проблем и устранения проблем безопасности. Однако чтобы сделать «Восточное партнерство» устойчивым к новым угрозам и способным отвечать на них, мы должны исполнять основные обязательства ВП».

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на министериале на тему «Новый политический взгляд для Восточного партнерства (ВП)».

«10 лет назад в Праге мы приняли Совместную декларацию, заложившую основу ВП. Там мы единогласно согласились, что ВП будет построено на обязательствах, основывающихся на принципах международного права. Мы больше не можем терпеть оккупацию и злоупотребление основными принципами ВП. Армения не только держит территории Азербайджана под оккупацией, но нарушает процесс на словах и на деле, и препятствует усилиям по скорейшему мирному урегулированию конфликта. Согласно принятой Европарламентом в 2013 году резолюции в связи с Европейской политикой соседства, оккупация одной страной ВП территории другой нарушает основные принципы и цели ВП. Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должно соответствовать резолюциям Совбеза ООН №822, 853, 874, 884, принятым в 1993 году. Кроме того, в ежегодных исполнительных отчетах Общей внешней политики и безопасности ЕП еще раз повторяется верность ЕС территориальной целостности всех стран ВП в рамках международно признанных границ. Если в повестке ВП на очередное 10-летие не будет сильного компонента безопасности, то в этот период его удельный вес для Азербайджана будет мал», — подчеркнул глава МИД.

Minval.az