Правительство Финляндии выделит 600 тысяч евро для очищения участка от мин.

Финляндия может профинансировать разминирование Донбасса, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. О своем намерении министр сообщил во время визита финской делегации в Украину, в рамках которого она посетила участок разведения сил в Станице Луганской.

«Мы готовим дополнительный пакет на 600 тысяч евро для разминирования», — уточнил Хаависто.

По его словам, проведение мероприятий необходимо, так как на сегодняшний момент Украина является самой загрязненной минами зоной конфликта во всем мире.

Minval.az