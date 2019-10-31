В Мозамбике в результате нападения повстанцев погибли пятеро бойцов частной военной компании «Вагнер», которую связывают с Евгением Пригожиным. Об этом сообщает издание Carta de Moçambique.

Боевики устроили засаду на автомобиль с россиянами в провинции Кабу-Делгаду днем 27 октября. На дороге возвели баррикады, а когда машина остановилась — открыли огонь. Погибли 20 местных силовиков и пятеро российских наемников.

По данным Carta de Moçambique, тела убитых обезглавили, а автомобиль сожгли. Трупы были доставлены в больницу города Муеда.

В начале октября Times сообщила, что в Мозамбик прибыли 200 бойцов ЧВК «Вагнер» и три ударных вертолета для помощи властям в борьбе с джихадистами.

Minval.az