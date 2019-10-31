В результате усилий Министерств культуры и иностранных дел и постоянного представительства Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО город Баку был включен в список Сети по тематике «дизайн».

Как сообщает Министерство культуры, в этом году по случаю 31 октября — Всемирного дня городов, ЮНЕСКО включила 66 городов из 48 стран в «Сеть творческих городов».

Эта Сеть объединяет города, которые строят свое развитее на творчестве, музыке, искусстве и ремесла, дизайне, кино, литературе, цифровом искусстве и гастрономии. Сеть считает инновацию и творчество основным фактором устойчивого и инклюзивного развития новой городской стратегии.

Творческие города ЮНЕСКО делятся своим лучшим опытом, принимая культуру за основу стратегий развития. С 2004 года творческий потенциал членов сети определяется по семи тематикам: искусство и ремесло, народное искусство, дизайн, кинематография, гастрономия, литература, СМИ и музыка. В настоящее время сеть включает 246 городов.

Отметим, что город Шеки является членом сети с 2017 года по тематике «искусство и ремесло».

Minval.az