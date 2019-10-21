Кинолюбители по всему миру ждали новую историю о Джокере, который в очередной раз сеет хаос и анархию в многострадальном Готэм-Сити. Преступный клоун находится в скверном здравии, но это не мешает ему постоянно оказываться в центре внимания городской жизни. Режиссер Тодд Филлипс и актер Хоакин Феникс погрузились в мрачную историю комика Артура Флека, чтобы снять фильм, который уже называют культовым.

Сразу после выхода фильма зрители и эксперты начали пророчить “Джокеру” “Оскар” в разных номинациях. Неудивительно, что картина уже успела побить несколько кассовых рекордов и принесла создателям хорошую прибыль. Благодаря 1xBet заработать на кинокартине “Джокер” могут и пользователи БК!

Через несколько месяцев состоится церемония вручения премии от киноакадемии США и прозвучит фирменная реплика “Оскар получает …”. А пока что у пользователей 1xBet есть возможность спрогнозировать победителей. На сайте БК игроки могут поставить на то, кто возьмет премию в категории “Лучший актер”, “Лучший фильм” и “Лучший режиссер”. Вполне возможно, что Джокер будет в центре внимания и тут.

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