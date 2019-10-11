Принято считать, что в новом деле легче добиться успеха, так как новичкам сопутствует удача. Букмекерская компания 1xBet предлагает проверить это утверждение на практике и принять участие в акции “Новичкам везет”. Предложение действует для игроков, которые недавно зарегистрировались на сайте и тех, кто только планирует пройти регистрацию!

Ежедневно, с 7 октября по 7 ноября, 1xBet будет разыгрывать iPhone XR 64 GB и тысячи специальных бонусных баллов. Бонусные баллы можно будет потратить на сайте букмекера и превратить их в полноценный денежный выигрыш.

Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить два простых условия:

1. Быть зарегистрированным на сайте 1xBet

2. Пополнить личный счет на сумму от 13 AZN

За каждое пополнение игрокам начисляются призовые билеты. Чем выше депозит — тем больше билетов получит игрок и, соответственно, тем больше шансов на победу. Обратите внимание, что призы будут разыгрываться только среди тех игроков, которые зарегистрировались на сайте в период с 1 июля и позднее.

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Minval.az