Испанские наркоторговцы пришли на выручку сотрудникам гражданской гвардии, оказавшимся за бортом в ходе погони.

Об этом сообщает агентство Europa Press.

Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать преступников у берегов провинции Малага. В ходе погони судно полицейских на большой скорости врезалось в лодку, в которой находились четверо наркоторговцев. В результате столкновения трое правоохранителей оказались за бортом.

Экипаж полицейского вертолёта обратился к злоумышленникам по громкой связи и призвал их вытащить правоохранителей. После этого подозреваемых арестовали, так как на их судне обнаружили три тонны гашиша.

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