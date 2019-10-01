1xBet вспоминает главные успехи азербайджанских футбольных клубов.

“Нефтчи” — обладатель бронзовых медалей на чемпионате СССР по футболу-1966

Самым большим достижением азербайджанских клубов в чемпионате СССР является бронза, которую “Нефтчи” завоевал в 1966-м году.

Первую часть сезона команда выступала под руководством тренера Василия Соколова, однако отношения между коллективом и наставником оставляли желать лучшего — да и результаты тоже. В итоге по окончании первого круга, который “Нефтчи” завершил на седьмом месте, специалист покинул команду.

Новым главным тренером стал Ахмед Алескеров, и под его руководством “Нефтчи” пришел к финишу третьим в чемпионате. Одним из лучших игроков той команды был Казбек Туаев, который вел за собой молодых товарищей. В том сезоне он забил 14 мячей и стал одним из лучших голеадоров чемпионата.

Ну а сама команда кроме бронзы выиграла еще один приз — “За волю к победе” (проигрывая по ходу трех матчей, “Нефтчи” в итоге выиграл их все). Кстати, возможно, тот коллектив мог занять и более высокое место в чемпионате СССР, если бы звездам команды Анатолию Банишевскому и Эдуарду Маркарову не пришлось отлучаться на чемпионат мира для игр за сборную. Впрочем, и бронза стала важным достижением для азербайджанского футбола.

“Нефтчи” — первая азербайджанская команда, которая пробилась в групповой этап Лиги Европы (2012)

Исторический для азербайджанского футбол успех был достигнут благодаря победе над АПОЕЛ в квалификации турнира. В первом поединке “Нефтчи” сыграл с киприотами вничью, а во втором добыл важнейшую победу со счетом 3:1 (еще и на выезде!).Сам групповой этап сложился для азербайджанского клуба не так успешно. Команда попала в группу с “Рубином”, “Интером” и “Партизаном” и заняла в ней последнее место. Столько же очков, сколько и “Нефтчи”, набрали сербы (тоже три), однако по результатам личных встреч выше оказался именно “Партизан”.

Впрочем, выступление азербайджанского клуба в том сезоне нельзя назвать провальным. Дебютант набрал очки в трех матчах из шести, сыграв дважды вничью с вышеупомянутым “Партизаном” и один раз — с грозным “Интером”. Что касается игры с итальянским клубом, то “Нефтчи” дважды проигрывал по ходу матча на “Сан-Сиро”, но все равно смог добыть волевую ничью на поле соперника благодаря голу на 89-й минуте.

Кстати, первую в истории победу на групповом раунде Лиги Европы азербайджанский клуб добыл в 2014-м году: тогда “Карабах” на выезде минимально обыграл “Днепр” (0:1). Между прочим, “скакуны” тогда победили будущего финалиста турнира.

«Карабах» — первая в истории азербайджанская команда, которая попала в групповой этап Лиги чемпионов (2017)

На пути к историческому успеху “Карабах” прошел длинный и непростой путь в квалификации турнира. Сначала азербайджанский клуб одолел грузинскую “Самтредию”, затем — молдавский “Шериф”, а самым главным испытанием стало противостояние с опытным “Копенгагеном”.

В первом, домашнем матче, азербайджанская команда победила с минимальным счетом, 1:0, благодаря голу Эмрели. Вторая игра состоялась 23 августа 2017-го года — теперь это дата, которая золотыми буквами вписана в историю футбола Азербайджана. В тот день “Карабах”, несмотря на минимальное поражение (2:1), оформил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Такой важный гостевой мяч, который вывел команду в основную сетку главного клубного турнира Европы, забил Дино Ндлову.

Собственно, уже само попадание в групповой раунд Лиги чемпионов стало большим успехом для “Карабаха”, однако и на этом этапе команда провела как минимум два хороших матчах. Азербайджанскую команду ни разу не смог обыграть мадридский “Атлетико”: “Карабах” дважды сыграл с “матрасниками” вничью. А вот все матчи с “Ромой” и “Челси” “скакуны” проиграли, однако ни у кого не поднялась бы рука бросать камни в игроков азербайджанской команды… Для своих болельщиков они остались настоящими героями.

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