Москва и Тбилиси не ведут переговоров о нейтральном статусе Грузии и выходе ее из НАТО и Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

О переговорах 27 сентября сообщил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. «Сейчас имеет место очень большой сговор против грузинской государственности. Что это за сговор? Я вам скажу, что происходит вокруг Грузии. Во-первых, правительство Грузии проводит переговоры с руководством России о нейтральном статусе Грузии», — сказал Саакашвили (цитата по «Интерфаксу»). По словам политика, грузинские власти пойдут на такие условия из-за угроз со стороны России. Откуда эта информация, Саакашвили не уточнил.

Он также утверждает, что у президента Владимира Путина якобы есть планы воссоздать к 2024 году Советский Союз, объединив Армению, Грузию, Беларусь, Молдавию и части Украины за исключением Западной.

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