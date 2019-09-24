С каждым годом все больше и больше людей становятся поклонниками онлайн-игр. Учитывая такую тенденцию, одна из самых прогрессирующих беттинговых компаний мира 1xBet собрала для своих клиентов все лучшие и эксклюзивные онлайн-развлечения в одном разделе — 1xGames.

В 1xGames представлено более ста разнообразных игр, способных заинтересовать даже самого привередливого игрока. Они дают возможность не только весело провести свободное время и получить заряд эмоций, но и хорошо заработать.

В разделе доступны игры совершенно разнообразной тематики. Каждый может погрузиться в мир загадок вместе с Шерлоком Холмсом, почувствовать себя золотоискателем на Диком Западе или стать участником “Формулы-1”.

Чтобы клиент не потерялся в многообразии игр, он может воспользоваться специальными фильтрами: “Карточные”, “Новые”, “Сложные”, “Популярные” и другие. Кстати, одними из самых популярных среди 1xGames являются “21”, “Apple of Fortune” и “Lucky Wheel”.

Процесс игры “21” начинается сдачей каждому участнику двух карт. Цель – собрать 21 балл или меньше, однако больше, чем у дилера.

В “Apple of Fortune” игрока ждет зашифрованное поле, состоящее из 5 столбцов с 10 строками. Для победы необходимо угадать, где находятся спелые фрукты, и не наткнуться на огрызки.

“Lucky Wheel” – вращающееся колесо фортуны с возможностью получить выигрыш в виде бесплатных игр, кэшбека и удвоения ставок.

Играя в любимые игры, посетители 1xGames также имеют возможность выигрывать ценные призы в акции “Ежедневный турнир”, а еще — получать кэшбек до 5%. Каждый месяц клиенты могут выбрать две игры и получить возврат от ставок на них в размере 3%. Кроме того, 1xBet каждый месяц выбирает одну игру, чтобы дополнительно предложить игроку еще 5% кэшбека. Клиент может получить кэшбек в любое удобное для него время: достаточно просто кликнуть на кнопку “Получить”.

Таким образом, это одно из лучших предложений, которыми может воспользоваться игрок. Клиент может не только наслаждаться эксклюзивными играми с возможностью получить большой выигрыш, но и гарантированно забирать кэшбек.

Выбирайте развлечение на свой вкус, играйте и получайте обратно часть потраченных средств!

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