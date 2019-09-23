Пенитенциарная служба выразила отношение к информации о объявлении акции голодовки журналистом Афганом Мухтарлы в исправительном учреждении.

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов, Афган Мухтарлы вчера официально информировал руководство исправительного учреждения № 16 о начале голодовки: «Он с сегодняшнего дня объявил голодовку. Афган Мухтарлы изолирован от других заключенных. В настоящее время у него нет проблем со здоровьем. Он находится под контролем врача».

Отметим, А.Мухтарлы, заявивший о грубом отношении к его адвокату Немата Керимли в исправительном учреждении, объявил голодовку.

К этому событию выразил отношение и председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашев. На своей странице в «facebook» он написал, что обсудил этот вопрос с руководством Пенитенциарной службы: «Сегодня группа журналистов пришла в Совет прессы Азербайджана и заявила о том, что в Исправительном учреждении №16, где отбывает наказание журналист Афган Мухтарлы, было оказано давление на его адвоката. Они расценили это как попытку помешать защите журналиста. Мы, Совет прессы Азербайджана связались с руководством Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджанской Республики и обсудили с ними вопрос. Этот вопрос находится в центре внимания Пенитенциарной службы. Проводится расследование, оно установит истину. Если произошло такое событие, то будут приняты соответствующие меры».

Напомним, что Афган Мухтарлы был арестован в 2017 году по обвинению в контрабанде, незаконном переходе границы и применении силы против представителя власти.

Решением Балакенского районного суда он был приговорен к 6 годам лишения свободы.

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