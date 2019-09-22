Австралии присоединится к программе NASA по освоению Марса и Луны. Соответствующее заявление подписали замдиректора американского космического агентства Джим Морхард и глава Австралийского космического агентства Меган Кларк, говорится в сообщении на сайте NASA, пишет Корреспондент.

Документ предусматривает потенциальный вклад Австралии в области, представляющие взаимный интерес: робототехника, автоматизация и дистанционное управление активами.

«Мы гордимся совместным с заявлением и обязательством наших партнеров из Австралии поддержать нас в нашей миссии по возвращению на Луну к 2024 году по программе Artemis», − заявил Морхард.

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