Перед законом все равны — и простые люди, и футбольные суперзвезды. В доказательство рассказываем истории о футболистах, которым пришлось серьезно ответить за попытки обойти закон.

1. Легендарный колумбийский футболист Рене Игита в 1993 году угодил в громкий скандал, связанный со знаменитым наркобароном Пабло Эскобаром. Тот похитил дочь местного криминального авторитета Луиса Карлоса Молины и потребовал выкуп, а Игита позже выступил посредником, который передал Эскобару нужную сумму. Конечно, Рене получил свой процент от этой жуткой “сделки” — 64 тысячи долларов.

За преступление Игита получил тюремный срок, однако отсидел всего 7 месяцев ввиду того, что полиция не смогла доказать его посредничество.

2. У капитана “Уотфорда” Троя Дини бывали очень темные времена. Однажды у его отца обнаружили рак — причем, глава семейства отказывался обследоваться и лечиться. Расстроенный футболист пошел заливать горе в местный паб. Там игрок вместе с друзьями поколотил 4 местных студентов, в результате чего загремел в тюрьму.

Дини получил срок в 10 месяцев, однако был выпущен на волю спустя всего лишь три — за примерное поведение.

3. Известный экс-защитник “Арсенала” Тони Адамс в декабре 1990-го загремел в тюрьму. Причина — в том, что футболист вел машину в состоянии алкогольного опьянения.

Адамс получил срок длиной в четыре месяца, однако на деле пробыл в тюрьме два из них, после чего вернулся в “Арсенал”.

4. Бразильский футболист Брено в свое время выиграл бронзовые олимпийские медали вместе с “Селесао”, перешел в “Баварию” и собирался покорить Европу, однако сам пустил свою карьеру под откос.

В 2011 году Брено специально поджег свой дом, чтобы получить выплату по страховке. Впрочем, афера не удалась: мошенник провел в тюрьме 3 года и 9 месяцев.

5. Экс-футболист, а теперь и актер Винни Джонс в 1997 году был признан виновным в нападении и нанесении физического увечья своему соседу, с которым игрок не смог договориться касательно границ земельных участков.

Суд выписал Винни штраф в размере 1150 фунтов, а также приговорил к 100 часам общественных работ. В итоге одиозный футболист красил стены дома для престарелых.

Еще больше увлекательных историй ищите на сайте 1xBet. Переходите по ссылке, проходите регистрацию, делайте ставки — и побеждайте!

На правах рекламы

Minval.az