Все мы прекрасно знаем о таких традиционных видах спорта, как футбол, хоккей или баскетбол. Однако в разных уголках планеты постоянно изобретают новые спортивные турниры и состязания, многие из которых способны действительно удивить. Пять таких необычных видов спорта — в нашей подборке.

1. Гонки на лопатах

Этот удивительный вид спорта давным-давно придумали сотрудники горнолыжных курортов просто ради развлечения, но со временем все стало гораздо серьезнее.

Участники таких гонок спускаются по ледяной или заснеженной поверхности горы на лопатах для уборки снега. Естественно, побеждает тот, кто покажет лучшее время спуска.

2. Борьба на пальцах рук, или фингеррестлинг

Этот вид спорта подразумевает “перетягивание” кожаного кольца двумя участниками, которые делают это… с помощью средних пальцев. Казалось бы, ничего сложного, однако этот вид спорта довольно травмоопасный — нередко после боя у его участника оказывается вывихнут палец или поврежден сустав.

3. Пустяки

Это соревнование довольно популярно в некоторых европейских странах. Правила очень просты: все участники одновременно бросают с моста свои палочки в воду. Затем остается только ждать, чья же палочка первой “придет к финишу”.

Кстати, впервые этот вид спорта был описан в книге Алана Милна про Винни-Пуха.

4. Бузкаши

В это сложно поверить, но бузкаши — национальный вид спорта в Афганистане. Игра проходит следующим образом: участник, который скачет на лошади, хватает тушу безголового козла и передает ее партнеру по команде. Главная цель — забросить тушу за линию ворот, таким образом забив гол.

5. Гонки с женами на шеях

Данный вид спорта был придуман в Финляндии, а в конце прошлого века дошел и до Северной Америки. Жены участников в прямом смысле этого слова садятся им на шею. После этого спортсмены с женами на перевес должны добежать до финиша и сделать это быстрее соперников. Усложняют и без того непростую задачу различные препятствия.

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