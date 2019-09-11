​В среду, 11 сентября, вышел на свободу представитель азербайджанской диаспоры России, сын представителя Союза Азербайджанцев России (САР) в Дагестанской Республике Ракифа Азизова — Рауф Азизов. Об этом говорится в сообщении САР.

«Наш Союз добивался освобождения Рауфа с первого же дня его неоднозначного ареста. Благодаря САР, дело Рауфа Азизова получило широкую огласку и ход судебного процесса по данному резонансному делу регулярно освещался в азербайджанских СМИ», — заявили в организации.

Рауф Азизов был арестован в ночь на 10 декабря прошлого года в таможенном пункте «Самур».

​Дело Р. Азизова рассматривалось в Гусарском районном суде.

​В конце августа по поручению президента Союза Азербайджанцев России Физули Мамедова был создан Комитет по защите прав арестованного Рауфа Азизова.

​Данный Комитет, в который вошли лучшие представители азербайджанской диаспоры в России — Физули Мамедов, Эльнур Гусейнов, Мирказым Сейидов, Анар Гасанов, Тофиг Рзаев, добивался скорейшего освобождения Рауфа Азизова и возвращения его к своей семье.

​Комитет взял уголовное дело против Рауфа Азизова под свой контроль и не оказывая давление на азербайджанский суд, где рассматривалось его дело, в рамках законодательства Азербайджанской Республики до конца судебного процесса защищал права и интересы представителя азербайджанской диаспоры России.

Minval.az